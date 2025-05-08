Наследный принц Абу-Даби посетит Казахстан

11-12 мая Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби, шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В ходе переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов", - сказано в сообщении.

Напомним, в январе текущего года Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

После этого главы Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов провели встречу, в ходе которой высказались о сотрудничестве двух стран.

Также сообщалось, что Токаев первым выступил на саммите "Неделя устойчивого развития" Абу-Даби.