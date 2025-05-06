Президент Казахстана Токаев откроет крупный международный форум

Касым-Жомарт Токаев откроет крупный международный форум "Астана", на котором запланировано 39 панельных сессий, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство национальной экономики.

Как сообщается на сайте министерства, 29-30 мая 2025 года в столице Казахстана пройдет международный форум "Астана" (AIF). Мероприятие продолжает миссию содействия межгосударственному сотрудничеству и дипломатии в условиях глобальных вызовов и геополитической напряженности.

"Форум откроет президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Организаторы запланировали 39 панельных сессий. Из них 10 эксклюзивных сессий: "один на один" с высокопоставленными гостями и мировыми лидерами.

Программа форума состоит их трех основных тем: "Внешняя политика и международная безопасность", "Энергетика и изменение климата", "Экономика и финансы", - сказано в сообщении.

Мировые эксперты во внешней политике и международной безопасности обсудят пакт о будущем, а также политику "средних держав" в многополярном мире, а также пути к новому балансу на Ближнем Востоке.

"Свое участие в форуме по данной теме подтвердили посол, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, директор Королевского института Элькано Чарльз Пауэлл, исполнительный директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.

На панельных сессиях по энергетике и изменению климата участники рассмотрят водную и энергетическую безопасности, устойчивое будущее Центральной Азии, глобальные действия в области климата, инновационные вызовы", - добавили в министерстве.

Также сообщается, что по данным темам выступят заместитель председателя, президент и главный исполнительный директор группы компаний Power International Holding Рамез Аль-Хайят, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера, член палаты лордов парламента Великобритании Лорд Фрэнсис Моуд, президент СОР29 Мухтар Бабаев.

Ключевыми направлениями по теме "Экономика и финансы" станут такие вопросы, как определение будущего мировой торговли, искусственный интеллект, переосмысление глобальной экономической мощи, революция цифровых активов.

Гостями форума станут основатель и председатель Berlin Global Dialogue Ларс-Хендрик Реллер, вице-президент по Центральной и Восточной Европе Google Патрик Уорнкинг, министр-делегат по внешней торговле и делам французских граждан за рубежом Лоран Сен-Мартен, вице президент Европейского инвестиционного банка Кириакос Какорис.

"Международный форум "Астана" 2025 года - ключевая площадка для глобального диалога и решения актуальных мировых проблем. Проект способствует формированию новой эры мультилатерализма, объединяя страны для совместного решения глобальных вызовов.

Мероприятие направлено на укрепление международного сотрудничества в условиях глобальных изменений, с фокусом на экономику, климат и межгосударственные отношения", - заявили в министерстве.