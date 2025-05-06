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Димаш Кудайберген спел перед Токаевым и генсеком Компартии Вьетнама (фото)

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: Акорда

Певец Димаш Кудайберген сегодня выступил перед президентом Казахстана и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт в рамках дней культуры Вьетнама в Казахстане.

Сообщается, что на сцене театра "Астана Опера" перед почетными гостями и столичной публикой выступили Ханойский филармонический оркестр, симфонический оркестр театра "Астана Балет", хор Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", а также выдающиеся представители казахского и вьетнамского искусства.

На опубликованных кадрах видно, что на сцене также выступил Димаш Кудайберген.

Напомним, в марте текущего года во время переговоров в узком составе президент Словении Наташа Пирц-Мусар призналась Касым-Жомарту Токаеву, что является большой поклонницей Димаша Кудайбергена.

После этого Токаев обрадовал гостью и сообщил, что на торжественном приеме действительно выступит ее кумир. Президент Словении настолько обрадовалась, что даже несколько раз переспросила, не веря своему счастью.

Напомним, на прошлой неделе в Акорде сообщили, что 5-7 мая Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

А накануне президент страны встретил в столичном аэропорту генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Сегодня в Акорде состоялась официальная церемония встречи То Лама. Позже были опубликованы подробности переговоров Токаева и Лама.

В завершение встречи глава государства наградил генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама орденом "Достық" I степени, а после подарил ему чапан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2242386-dimash-spel-pered-tokaevym-i-gensekom-kompartii-vetnama-foto/