Токаев направил телеграмму новому премьеру Канады
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления премьер-министру Марку Карни, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Токаев поздравил Карни с победой Либеральной партии Канады на федеральных выборах.
Глава Казахстана отметил, что Астана высоко ценит многоплановое партнерство с Оттавой, а также подтвердил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.
Напомним, в начале года Джастин Трюдо покинул пост премьер-министра Канады, который он занимал с 2015 года.
В середине марта стало известно, что новым лидером Либеральной партии Канады назначен Марк Карни, он сменил Трюдо на посту премьер-министра. Карни был единственным кандидатом на пост лидера партии, не входившим в правительство Трюдо. По итогам голосования он набрал 85,9%.
Как сообщала Русская служба ВВС, Карни — канадец и видный экономист. Он был главой Банка Канады в 2008-2013 годах, в первые годы после всемирного финансового кризиса.
Затем, в 2013-2020 годах, он возглавлял Банк Англии, и его служба на этом посту пришлась на бурные годы брексита.
В последние несколько месяцев Карни служил советником Трюдо по экономике, но впоследствии стал критиковать бывшего премьера за его действия в этой сфере.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2241060-tokaev-napravil-telegrammu-novomu-premeru-kanady/