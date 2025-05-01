Токаев направил телеграмму новому премьеру Канады

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления премьер-министру Марку Карни, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Токаев поздравил Карни с победой Либеральной партии Канады на федеральных выборах.

Глава Казахстана отметил, что Астана высоко ценит многоплановое партнерство с Оттавой, а также подтвердил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.

Напомним, в начале года Джастин Трюдо покинул пост премьер-министра Канады, который он занимал с 2015 года.

В середине марта стало известно, что новым лидером Либеральной партии Канады назначен Марк Карни, он сменил Трюдо на посту премьер-министра. Карни был единственным кандидатом на пост лидера партии, не входившим в правительство Трюдо. По итогам голосования он набрал 85,9%.

Как сообщала Русская служба ВВС, Карни — канадец и видный экономист. Он был главой Банка Канады в 2008-2013 годах, в первые годы после всемирного финансового кризиса.

Затем, в 2013-2020 годах, он возглавлял Банк Англии, и его служба на этом посту пришлась на бурные годы брексита.

В последние несколько месяцев Карни служил советником Трюдо по экономике, но впоследствии стал критиковать бывшего премьера за его действия в этой сфере.