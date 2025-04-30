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Казахстан подписал соглашение с Таджикистаном о закупе элекроэнергии

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Опоры ЛЭП
Опоры ЛЭП. Иллюстративное фото: Robert Brook / Getty Images

Казахстан на 20 лет подписал соглашение с Таджикистаном о поставках электроэнергии от ОАО "Рогунская ГЭС" исключительно в часы дефицита, передает NUR.KZ.

На сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов "Әділет" опубликовано постановление правительства "О подписании соглашения между правительством РК и правительством Таджикистана о сотрудничестве в области электроэнергетики".

В соглашении указано, что стороны предпримут все доступные меры по организации почасового учета электрической энергии на границе стран с энергосистемами Центральной Азии.

"Таджикская сторона обеспечит передачу телеметрической информации по межгосударственным линиям электропередачи, связывающим энергосистемы Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, системному оператору Казахстана в лице АО "KEGOC", - сказано в документе.

В тексте особо подчеркивается, что поставка плановой электрической энергии от ОАО "Рогунская ГЭС" осуществляется исключительно в часы планового дефицита в зоне Север-Юг Единой электроэнергетической системы Казахстана, а также исходя из технической возможности ОАО "Рогунская ГЭС".

"Плановые объемы поставки электрической энергии включаются в суточные графики производства-потребления электрической энергии, утверждаемые АО "KEGOC", и не подлежат корректировке. По итогам расчетного периода сумма объемов, указанных в данных суточных графиках, подтверждается данными КДЦ "Энергия" и является основанием для таможенного декларирования продавца и покупателя", - сказано в документе.

Срок действия соглашения - 20 лет, с возможностью пролонгации на 10 лет. Также отмечается, что стоимость элекроэнергии от ОАО "Рогунская ГЭС" происходит из расчета 0,034 доллара США за 1 кВтч (с учетом НДС) к сумме объемов, в соответствии с утвержденными суточными графиками поставок электрической энергии.

Согласно информации на официальном сайте, Рогунская ГЭС - это гидроэлектростанция в Таджикистане на реке Вахш, которая входит в состав Вахшского каскада, являясь его верхней ступенью.

"После завершения проекта, плотина Рогунской ГЭС с высотой 335 м станет самой высокой в мире, а станция достигнет мощности 3600 МВт и станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии", - сказано на сайте.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Казахстан может подписать договор с Таджикистаном о закупе электроэнергии на 20 лет.

В августе 2024 года мы писали, что экс-министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры по вопросам энергетического сотрудничества с Таджикистаном. Тогда сообщалось, что стороны договорились проработать возможность заключения договоров на урегулирование внеплановых перетоков электроэнергии между энергосистемами сопредельных государств.

Отметим, что в конце ноября Алмасадам Саткалиев признал, что Казахстан стал больше покупать электроэнергии. По его мнению, это связано с улучшением уровня благосостояния населения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2240742-kazahstan-podpisal-soglashenie-s-tadzhikistanom-o-zakupe-elekroenergii/