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Токаев поздравил нового Папу Римского с избранием

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Касым-Жомарт Токаев подписывает документ
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Папе Римскому Льву XIV, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана направил искренние поздравления Папе Римскому Льву XIV по случаю его избрания на Апостольский Престол.

"Уверен, с Вашим восшествием на Папский престол Католическая церковь продолжит играть важнейшую роль в деле сохранения мира, стабильности и благополучия в условиях сложной международной обстановки", – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что многоконфессиональный Казахстан, дважды принимавший визиты Папы Римского, неизменно поддерживает совместные усилия по укреплению дружбы, взаимного доверия и солидарности между народами и религиями.

Накануне стало известно, что новым папой Римским избран Роберт Прево из США - первый американский понтифик в истории. Он взял имя Лев XIV. Новому Папе Римскому 69 лет, он родился и вырос в Чикаго, штате Иллинойс.

Большую часть карьеры Прево провел в качестве миссионера в Южной Америке, в последнее время возглавлял офис Ватикана по назначению епископов.

Стоит отметить, что избрать нового Папу Римского конклав смог лишь с третьей попытки.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы также писали, что после смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского.

Вскоре стало известно, что конклав по выборам 267-го по счету Папы Римского начнется 7 мая после завершения месс, на которых будут молиться о вечном упокоении покойного Папы Франциска.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2239974-tokaev-pozdravil-novogo-papu-rimskogo-s-izbraniem/