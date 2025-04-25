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Сколько иностранцев получили убежище в Казахстане, рассказали в Минтруда

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Женщина уезжает
Женщина с чемоданом. Иллюстративное фото: triocean / Getty Images

На сегодняшний день в Казахстане проживают 265 лиц, ищущих убежище, и 301 беженец - все они обеспечены защитой со стороны государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

В Казахстане, по данным Министерства труда и соцзащиты, проживают 265 лиц, ищущих убежище, и 301 беженец.

"Все иностранцы, получившие убежище на территории республики, обеспечены защитой и поддержкой со стороны государства в соответствии с обязательствами Казахстана в отношении беженцев перед международным сообществом", - отмечается в сообщении ведомства.

Здесь же напомнили, что 15 декабря 1998 года Казахстан официально присоединился к Конвенции ООН "О статусе беженцев" от 1951 года и взял на себя определенные обязательства.

"Общественные отношения в области правового положения лиц, ищущих убежище, и беженцев на территории Казахстана регулируются законом "О беженцах", основанном на принципах международного законодательства в области прав беженцев: не высылки, прозрачности и доступности присвоения статуса беженца, не дискриминации, конфиденциальности информации, единства семьи и защиты прав детей беженцев", - отметили в ведомстве.

Большинство беженцев, по данным Минтруда, проживают в Алматы и Алматинской области.

Какая помощь оказывается беженцам в Казахстане

  • Лицам, ищущим убежище, и беженцам в нашей республике предоставляются медицинская помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и адресная социальная помощь, согласно действующему законодательству;
  • Кроме того, беженцы и лица, ищущие убежище, имеют право на свободу труда и предпринимательскую деятельность. В отличие от других иностранцев, им не требуется получения разрешения местного исполнительного органа на осуществление трудовой деятельности;
  • Законодательство Казахстана обеспечивает право всех детей, в т.ч. детей беженцев и лиц, ищущих убежище, на получение дошкольного, начального, общего среднего образования - на бесплатной основе, а также высшего и послевузовского образования - на конкурсной основе;
  • Беженцы вправе ходатайствовать на получение постоянного места жительства и гражданства Республики Казахстан. При подаче документов им не требуется предоставления справок о несудимости в стране происхождения.

Напомним, осенью 2023 года сообщалось, что в Казахстане на сегодня проживают 325 беженцев из пяти стран.

В марте того же года сообщалось, что в казахстанские законы внесут изменения, чтобы иностранцев не могли принудительно выслать в страну, где им грозят гонения.

М ытакже писали, что летом 2023 года семь украинцев получили статус беженца в ЗКО.

Как отмечается на портале "Электронного правительства", беженцы - это люди, которым пришлось покинуть родную страну, обоснованно опасаясь за свою жизнь или свободу.

Беженец имеет практически те же права и обязанности, что и любой другой иностранец, временно приехавший на территорию Казахстана. Он имеет право на медицинское обслуживание, судебную защиту, на открытие своего бизнеса и трудоустройство. Разница заключается лишь в том, что при трудоустройстве беженец оформляется как простой наемный рабочий, который не отчисляет пенсионных взносов.

То есть беженцу нет необходимости получать от местных исполнительных органов какие-либо разрешения на работу, его не будут считать представителем иностранной рабочей силы.

При желании беженец может обратиться за получением вида на жительство в Казахстане с последующим получением гражданства. Если ему удалось получить гражданство, статус беженца автоматически прекращается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2239209-skolko-bezhencev-i-ishchushchih-ubezhishche-prozhivaet-v-kazahstane-rasskazali-v-mintruda/