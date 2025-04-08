Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Казахстане - пост занял Виктор Майко, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт президента Украины.

"Назначить Виктора Майко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе Зеленского.

На официальном сайте посольства Украины в Туркменистане указано, что Майко Виктор Анатольевич родился 6 июля 1960 года в городе Днепропетровск, Украина.

Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика", получил научное звание кандидата экономических наук (Украинской академии внешней торговли).

Начинал свой трудовой путь с работы корреспондентом газеты "Знамя соревнования" на Киевском авиазаводе им. Антонова.

Позже был главным научным редактором Института повышения квалификации руководящих работников МВД Украины, директором СП "Интерпрофсервис", замглавы, а позже - и главой Торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В разные годы работал в Министерстве внешнеэкономических связей и торговли Украины.

С 2005 по 2010 год был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Туркменистане, а позже и в Афганистане по совместительству.

2010-2014 года - заместитель министра иностранных дел Украины.

С 2014 по 2020 год - советник министра иностранных дел Украины.

В 2020 год вновь занял пост посла Украины в Туркменистане.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины.

Свободно владеет английским языком.

Женат, имеет дочь.

Напомним, предыдущий посол Украины в Казахстане Петр Врублевский оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров летом 2022 года. Члены Ассамблеи народа Казахстана тогда выразили осуждение по поводу его высказываний.

Позже стало известно, что Врублевского вызвали на беседу представители казахстанского МИДа. Тогда же сообщалось, что украинский дипломат принес извинения за свое недоброжелательное высказывание.

В сентябре того же года сообщалось, что казахстанские власти не предъявляли требований о выдворении Врублевского из страны. Отмечалось, что Врублевский находится в отпуске и консультируется с украинскими властями о продолжении своей карьеры.

Однако в начале октября, после возвращения Врублевского в Казахстан, МИД России вызвал посла Казахстана в РФ на беседу. Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила о "категорической неприемлемости" нахождения Врублевского в стране. В ответ казахстанский МИД также вызвал российского посла на беседу.

Комментируя высказывание Захаровой, представитель МИД РК подчеркивал, что Казахстан и Украина достигли полного взаимопонимания по этому вопросу.

"Украинская сторона с пониманием приняла это, была достигнута договоренность о его (Врублевского - прим. ред.) отзыве. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане", - сообщил тогда Айбек Смадияров.

В октябре 2022 года стало известно, что Петр Врублевский снят с должности посла Украины в Казахстане.

В феврале 22024-го Врублевского внесли в перечень экстремистов и террористов в России, а в марте его объявили в международный и федеральный розыск в России, а также заочно арестовали на два месяца.

А в августе стало известно, что экс-послу Украины в Казахстане вынесли заочный приговор в Москве - ему назначали 6 лет лишения свободы.