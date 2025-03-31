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"Не веря своему счастью": президент Словении обрадовалась, встретив Димаша в Акорде (фото)

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Касым-Жомарт Токаев, Наташа Пирц-Мусар и Димаш Кудайберген
Касым-Жомарт Токаев, Наташа Пирц-Мусар и Димаш Кудайберген. Фото: t.me/baltabayev

Журналист Адиль Балтабаев рассказал, что президент Словении Наташа Пирц-Муцар обрадовалась, узнав, что на торжественном приеме выступит Димаш Кудайберген, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале журналиста Адиля Балтабаева опубликована информация о встрече президента Словении и казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена. Балтабаев рассказал, что во время переговоров в узком составе Наташа Пирц-Мусар призналась Касым-Жомарту Токаеву, что является большой поклонницей Димаша Кудайбергена.

"Глава нашего государства обрадовал гостью: на торжественном приеме действительно выступит ее кумир. Президент Словении настолько обрадовалась, что даже несколько раз переспросила, не веря своему счастью.

Во время приема Пирц-Мусар пожала руку Димашу и поделилась, что уже была на его концерте. Димаш ответил, что слышал об этом, и отметил, как приятно ему такое внимание", - сообщил журналист.

Напомним, сегодня в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Словении Наташи Пирц-Мусар, прибывшей в Казахстан с официальным визитом.

Ранее в Акорде сообщали, что официальный визит главы Словении в Казахстан состоится 31 марта - 1 апреля. В ходе визита планируются переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, на которых будут обсуждены ключевые вопросы взаимного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Добавим, что Наташа Пирц Мусар - первая женщина президент в Словении. Она победила на президентских выборах в ноябре 2022 года. Примечательно, что Пирц-Мусар в 2014 году была юристом Мелании Трамп, жены президента США Дональд

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2231847-ne-verya-svoemu-schastyu-prezident-slovenii-obradovalas-vstretiv-dimasha-v-akorde-foto/