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Президент Израиля поздравил Токаева с Наурызом и пообещал посетить Казахстан

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе израильской стороны, Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз.

️Главы государств обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Израилем, подтвердив готовность и далее поддерживать высокий уровень двусторонних взаимовыгодных связей.

️Достигнута договоренность о том, что в течение года президент Израиля посетит Казахстан с визитом.

На официальном сайте Кнессета (законодательного органа) Израиля говорится, что Ицхак Герцог был избран президентом Израиля в 2021 году. До этого он в течение нескольких лет возглавлял Еврейское агентство "Сохнут".

Стоит отметить, что президент в Израиле исполняет главным образом представительские и церемониальные функции. Реальные властные полномочия имеет глава правительства Израиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2229740-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-izrailya/