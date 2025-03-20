Президент Израиля поздравил Токаева с Наурызом и пообещал посетить Казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе разговора, состоявшегося по инициативе израильской стороны, Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз.
️Главы государств обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Израилем, подтвердив готовность и далее поддерживать высокий уровень двусторонних взаимовыгодных связей.
️Достигнута договоренность о том, что в течение года президент Израиля посетит Казахстан с визитом.
На официальном сайте Кнессета (законодательного органа) Израиля говорится, что Ицхак Герцог был избран президентом Израиля в 2021 году. До этого он в течение нескольких лет возглавлял Еврейское агентство "Сохнут".
Стоит отметить, что президент в Израиле исполняет главным образом представительские и церемониальные функции. Реальные властные полномочия имеет глава правительства Израиля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2229740-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-izrailya/