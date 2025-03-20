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Токаев принял в Акорде конгрессвумен из США

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Касым-Жомарт Токаев и Кэрол Миллер
Касым-Жомарт Токаев и Кэрол Миллер. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Палаты представителей Конгресса США Кэрол Миллер, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная встреча имеет важное значение для придания нового импульса сотрудничеству между двумя государствами. По его словам, с первых дней независимости Казахстана США являются надежным партнером нашей страны.

Президент Казахстана отметил совместные достижения в таких ключевых сферах, как региональная и международная безопасность, ядерное нераспространение, а также торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Товарооборот между государствами демонстрирует устойчивый рост и уже превысил отметку в 4 миллиарда долларов.

Конгрессвумен поблагодарила президента за теплый прием и подчеркнула заинтересованность США в продолжении плодотворного диалога.

В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Глава нашего государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения Евразийской безопасности.

Мы также писали, что прошлым летом Токаев обсудил вопросы экономического взаимодействия с торговым представителем США Кэтрин Тай.

Как отметил глава государства, за последние три десятилетия Казахстан и США укрепили стратегическое партнерство во многих областях, включая торговлю, инвестиции, безопасность, права человека и демократию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2229671-tokaev-prinyal-chlena-palaty-predstaviteley-kongressa-ssha/