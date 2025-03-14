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Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией: в МИД Казахстана сделали заявление

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Здание МИД РК
Здание МИД РК. Фото: МИД РК

В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление в связи с завершением переговоров по Мирному соглашению между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, передает NUR.KZ.

В заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел Казахстана отмечается, что наша республика приветствует заявления МИД Азербайджанской Республики и МИД Республики Армения о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между двумя странами.

"Выражаем уверенность, что достигнутые договоренности и подписание данного исторического документа станут важным шагом на пути к нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также обеспечению стабильности, безопасности и процветания всего региона Южного Кавказа.

Республика Казахстан вновь подтверждает свою решительную поддержку усилиям, направленным на продолжение конструктивного диалога между двумя странами с целью установления прочного и долгосрочного мира", - отмечается в заявлении.

Сегодня стало известно, что МИД Азербайджана и Армении сообщили о завершении переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.

Напомним, в апреле прошлого года между Арменией и Азербайджаном начался давно ожидавшийся процесс делимитации границы. Тогда речь шла о территории вокруг четырех азербайджанских деревень близ границы, которые Армения согласилась вернуть Азербайджану.

Кроме того, тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

Переговоры действительно состоялись, тогда главы МИД двух стран приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения. Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2228100-mirnoe-soglashenie-mezhdu-azerbaydzhanom-i-armeniey-v-kazahstanskom-mide-sdelali-zayavlenie/