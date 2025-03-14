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Руководство ООН эвакуировали из Дамаска казахстанские военные

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Казахстанские миротворцы
Казахстанские миротворцы. Иллюстративное фото: t.me/modgovkz

Казахстанские миротворцы, которые сейчас находятся на Голанских высотах, эвакуировали руководство и сотрудников ООН из Дамаска на базу "Фауар", передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, за время выполнения миссии на базе "Фауар" казахстанские миротворцы выполнили 557 задач, в том числе:

  • наблюдение за соблюдением соглашения о прекращении огня между Израилем и Сирией;
  • эвакуацию военного персонала с миротворческих баз в зоне ответственности;
  • мобильное патрулирование подконтрольной территории;
  • разминирование неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов;
  • сопровождение персонала и высокопоставленных лиц ООН в зоне ответственности и за ее пределами.

"Казахстанские миротворцы выполнили свою первую самостоятельную миссию в условиях обострения ситуации в Сирии. Во время повышения напряженности в зоне ответственности контингент Казахстана сыграл решающую роль в укреплении базы, предотвращая ее захват повстанцами.

Группа быстрого реагирования выполнила три эвакуации руководства и сотрудников ООН из Дамаска на базу "Фауар", обеспечив безопасность персонала и сохранность имущества ООН", – говорится в сообщении министерства.

Напомним, в марте 2024 года военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы "Фауар". Казахстанский отряд состоял из 139 военнослужащих.

В декабре прошлого года после захвата столицы Сирии повстанцами в Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах.

В феврале сообщалось, что командующий миротворческой миссией, генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии на Голанских высотах.

Добавим, что Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. Обе страны уже более полувека конфликтуют из-за этого региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2227955-rukovodstvo-oon-evakuirovali-iz-damaska-kazahstanskie-voennye/