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Незаконный вывоз металлов и продажа месторождений России: "Казахмыс" опроверг слухи

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Добыча полезных ископаемых в карьере
Добыча полезных ископаемых в карьере. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Компания "Казахмыс" опровергает информацию о продаже месторождений российским компаниям и незаконном вывозе редкоземельных металлов под видом руды.

В компании "Казахмыс" выступили с официальным заявлением - распространяемые в последнее время слухи о продаже месторождений российским компаниям и незаконном вывозе редкоземельных металлов под видом руды и концентратов не соответствуют действительности.

"В последнее время "Казахмыс" сталкивается с волной дезинформации, которая не подкреплена реальными фактами. Эти домыслы перерастают в так называемые "аналитические материалы” с обвинительным подтекстом в адрес компании. Несмотря на неоднократные опровержения, недостоверная информация продолжает распространяться.

Так, 4 марта этого года появилась информация о якобы продаже месторождений российским компаниям, которую "Казахмыс" опроверг на своем официальном сайте. 5 марта одна из политических партий, ссылаясь на бывшего сотрудника, заявила о бесконтрольном вывозе редкоземельных металлов. Компания оперативно предоставила развернутый комментарий, опровергающий данные заявления", - отмечается в сообщении компании.

Как отмечает официальный представитель ТОО "Корпорация "Казахмыс" Арман Тлеукенов, некоторые СМИ, ранее публиковавшие разъяснения компании, все же продолжают распространять домыслы, не запрашивая даже устных комментариев у самой компании.

“Причины информационной атаки на компанию остаются неизвестными. Однако "Казахмыс" открыт для диалога. В компании нет скрытых решений или непрозрачных процессов - вся деятельность строится на принципах ответственности и соблюдения интересов сотрудников, партнеров и общества в рамках действующего законодательства”, - заявил Арман Тлеукенов.

Горнодобывающая компания призывает представителей СМИ и общественность доверять только проверенным источникам информации.

"При наличии вопросов представители компании всегда готовы предоставить разъяснения и даже пригласить журналистов на производственные площадки, где они смогут лично убедиться в прозрачности работы, а также встретиться с трудовым коллективом и пообщаться с работниками предприятия", - резюмировали в компании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2227437-nezakonnyy-vyvoz-metallov-i-prodazha-mestorozhdeniy-rossiyskim-kompaniyam-kazahmys-oproverg-sluhi/