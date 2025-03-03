Кто из зарубежных лидеров поздравил Токаева с Рамазаном

Зарубежные лидеры направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграммы по случаю начала священного месяца Рамазан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, на имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан.

Главу нашего государства поздравили:

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;

наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;

президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;

вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум;

король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн;

эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;

наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах;

султан Омана Хайсам бен Тарик;

президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;

король Марокко Мухаммед VI;

король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа;

президент Израиля Ицхак Герцог;

генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха;

генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис и другие.

Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.

Напомним, в начале февраля Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2025 году месяц Рамазан - время священного поста и духовного очищения - в стране начнется 1 марта.

Рамазан - великий праздник мусульман, один из пяти столпов ислама. Он должен укрепить веру, помочь преодолеть слабость духа. Пост дает правоверным возможность достичь духовного очищения и преодолеть плотские страсти через воздержание.

Главное внимание в этот месяц уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этические нормы.

В день начала священного месяца Рамазан президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев. Глава государства отметил символичность того, что в этом году начало месяца Рамазан совпало с Днем благодарности.

"Глубокие по содержанию и созвучные по смыслу, эти праздники способствуют укреплению единства нашего народа", - отметил президент и пожелал казахстанцам здоровья и благополучия.