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Кто из зарубежных лидеров поздравил Токаева с Рамазаном

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Коран с четками
Коран. Иллюстративное фото: Pascal Deloche / Godong / Getty Images

Зарубежные лидеры направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграммы по случаю начала священного месяца Рамазан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, на имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан.

Главу нашего государства поздравили:

  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
  • король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
  • наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
  • президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;
  • вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум;
  • король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн;
  • эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
  • наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах;
  • султан Омана Хайсам бен Тарик;
  • президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
  • король Марокко Мухаммед VI;
  • король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа;
  • президент Израиля Ицхак Герцог;
  • генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха;
  • генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис и другие.

Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.

Напомним, в начале февраля Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2025 году месяц Рамазан - время священного поста и духовного очищения - в стране начнется 1 марта.

Рамазан - великий праздник мусульман, один из пяти столпов ислама. Он должен укрепить веру, помочь преодолеть слабость духа. Пост дает правоверным возможность достичь духовного очищения и преодолеть плотские страсти через воздержание.

Главное внимание в этот месяц уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этические нормы.

В день начала священного месяца Рамазан президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев. Глава государства отметил символичность того, что в этом году начало месяца Рамазан совпало с Днем благодарности.

"Глубокие по содержанию и созвучные по смыслу, эти праздники способствуют укреплению единства нашего народа", - отметил президент и пожелал казахстанцам здоровья и благополучия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2225175-kto-iz-prezidentov-pozdravil-tokaeva-s-ramazanom/