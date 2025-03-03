Кто из зарубежных лидеров поздравил Токаева с Рамазаном
Опубликовано:
Зарубежные лидеры направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграммы по случаю начала священного месяца Рамазан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, на имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан.
Главу нашего государства поздравили:
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
- король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
- наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
- президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;
- вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум;
- король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн;
- эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
- наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах;
- султан Омана Хайсам бен Тарик;
- президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
- король Марокко Мухаммед VI;
- король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа;
- президент Израиля Ицхак Герцог;
- генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха;
- генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис и другие.
Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.
Напомним, в начале февраля Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2025 году месяц Рамазан - время священного поста и духовного очищения - в стране начнется 1 марта.
Рамазан - великий праздник мусульман, один из пяти столпов ислама. Он должен укрепить веру, помочь преодолеть слабость духа. Пост дает правоверным возможность достичь духовного очищения и преодолеть плотские страсти через воздержание.
Главное внимание в этот месяц уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этические нормы.
В день начала священного месяца Рамазан президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев. Глава государства отметил символичность того, что в этом году начало месяца Рамазан совпало с Днем благодарности.
"Глубокие по содержанию и созвучные по смыслу, эти праздники способствуют укреплению единства нашего народа", - отметил президент и пожелал казахстанцам здоровья и благополучия.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2225175-kto-iz-prezidentov-pozdravil-tokaeva-s-ramazanom/