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Токаев направил телеграммы королю и наследному принцу Саудовской Аравии

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы поздравления по случаю Дня основания Королевства Саудовская Аравия, передает NUR.KZ со ссылкой на Телеграм-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра Мухаммеда бен Салмана с Днем основания государства.

Президент Казахстана в телеграммах отметил, что сегодня Саудовская Аравия признана в мировом сообществе как стабильное и авторитетное государство с динамично развивающейся экономикой. Он также подчеркнул, что Королевство является одним из надежных и важных партнеров нашей страны в исламском и арабском мире. Глава государства выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество на основе содержательного политического диалога придаст серьезный импульс расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю и Наследному принцу успехов в их ответственной деятельности, а народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.

Напомним, в декабре прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев был с рабочим визитом в Саудовской Аравии, где провел ряд встреч и выступил на саммите.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2222906-tokaev-obratilsya-k-korolyu-i-naslednomu-princu-saudovskoy-aravii/