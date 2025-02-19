Встреча с потомком пророка Мухаммада, поход в музей и грибной суп: как прошел визит Токаева в Иорданию
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Сегодня, 19 февраля, завершился визит президента Касым-Жомарта Токаева в Иорданию. О том, как он проходил, чем угощали члены королевской династии нашу делегацию и как провожали, читайте в материале.
Накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство. В международном аэропорту имени Королевы Алии главу нашего государства встретили принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.
Когда Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния, в честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании. ️
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, а также между странами подписаны ряд документов и меморандумов.
После чего последовала светская часть визита: глава государства встретился с принцем и принцессой Иордании и посетил местный исторический музей. Также президент вручил королю Иордании высшую госнаграду Казахстана - орден "Алтын Қыран".
Другие детали визита освятил в своем Telegram-канале журналист Адиль Балтабаев, ведущий и автор проекта PRESIDENT - так, он рассказал, что король Иордании Абдалла II происходит из древнего рода, члены которого считается прямыми потомками пророка Мухаммада.
А также показал королевских псов, прикасаться к которым можно только с разрешения.
Также Адиль Балтабаев рассказал, что в формате рабочего обеда казахстанской делегации предложили такое меню:
Закуски:
- Хумус, мухаммара, кишкех
- Салат с халлуми, фатуш
Горячие закуски:
- Киббе, куриные рулетики мусахан
- Мясные сафиха, сырные и заатар фатайер
Суп:
- Трюфельный грибной капучино-суп с сушеными белыми грибами
Основное блюдо:
- Говяжья вырезка на гриле с зеленой спаржей в масле
- Тыквенное пюре, картофель по-льонски
Десерт:
- Домашняя кнафе с мороженым со вкусом баклавы
Среди напитков были чай и кофе, а завершающим лакомством стали птифуры (мини-десерты).
Принцесса Иордании Сумайя бинт Хасан рассказала Адилю Балтабаеву в интервью, что иорданцы гордятся тем, как многое из их реалий пересекается с Казахстаном.
А в завершении визита казахстанской делегации принц Али бен аль-Хусейн лично проводил Касым-Жомарта Токаева в аэропорт: фото торжественных проводов опубликовала Акорда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2222195-vstrecha-s-potomkom-proroka-muhammada-pohod-v-muzey-i-gribnoy-sup-kak-proshel-vizit-tokaeva-v-iordaniyu/