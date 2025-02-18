"Они вне закона": в МИД высказались о нелегально находящихся в США казахстанцах

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве сообщил, что Казахстан не сможет помочь находящимся в США нелегально гражданам, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров заявил, что на консульском учете находятся около 3,6 тысячи наших граждан.

"Они встали на официальный учет, и мы знаем об их существовании и их пребывании на территории США, у них с документами все в порядке. А нелегалы - находятся там нелегально, если судить логически.

Естественно, точное количество мы назвать не можем. По нашим примерным подсчетам, их может быть от одной сотни до нескольких тысяч. Депортация идет фактически ежедневно", - отметил он.

Смадияров напомнил, что если человек нарушил миграционное законодательство - он подлежит депортации.

"Нашим гражданам, которые хотят попасть в США, рекомендую подать документы на визу и законно туда ехать. Насчет политики нового президента США, хочу сказать, что там идет ужесточение. Мы уже неоднократно предупреждали наших граждан.

Нелегально находящимся на территории США казахстанцам мы ничем помочь не сможем - они вне закона. Чем мы можем помочь людям, находящимся вне закона?" - ответил он вопросом на вопрос.

В прошлом месяце стало известно, что США приостановит въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране.

После этого выяснилось, что больше 300 казахстанцев оказались в списке подлежащих высылке из США мигрантов. А в конце января текущего года представители посольства обратились к казахстанцам, находящимся на территории Штатов. В ведомстве напомнили, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США.

В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости консульско-правовой помощи казахстанцы могут обратиться по следующим контактам:

посольство Республики Казахстан: +1 202 232 5488, внутренние номера - 127, 109, 121;

генеральное консульство РК в Нью-Йорке: +1 332 207 9632;

генеральное консульство РК в Сан-Франциско: +1650 741-8894.