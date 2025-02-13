Миллиарды долларов на форум: зачем он нужен Казахстану на фоне дефицита бюджета, объяснили в МНЭ

Вице-министр нацэкономики Арман Касенов в кулуарах сената рассказал, для чего Казахстану нужны форумы, парады и другие мероприятия на фоне дефицита бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Касенов отметил, что важно учитывать основной эффект от таких мероприятий.

"Нужно понимать, что они необходимы для того, чтобы, к примеру, форумы, для того чтобы усилить репутацию, усилить узнаваемость страны, способствовать привлечению инвестиции, и те суммы которые озвучиваются - 1, 2, 3 млрд тенге, они относительно экономики Казахстана являются небольшими", - заверил он.

В пример он привел Международный форум "Астана".

"Там будут привлекаться средства спонсоров. Мы ожидаем, что вся сумма будет покрыта спонсорами. Но даже если бы она не была покрыта спонсорами, то такая сумма - 1,4 - 2 млрд тенге - это небольшая плата за то, чтобы повысить узнаваемость страны на международной арене, чтобы потенциальные инвесторы приезжали сюда.

Я хотел бы отметить, у нас в стране, к примеру, годовые инвестиции в основной капитал составляют 40 млрд долларов, прямые иностранные инвестиции составляют 20 млрд долларов. Это около 50 млн долларов прямых инвестиций в день. И, разумеется, проведение мероприятий, которое будет обходиться в 2-3 млн долларов - это более чем целесообразно", - добавил вице-министр.

По его словам, это способствует приходу дополнительных инвестиций, во-вторых, способствует увеличению экспорта.

"Это целесообразные мероприятия, которые будут улучшать экономический рост и будут в последующем окупаться в более чем в несколько раз", - заверил Касенов.

Напомним, согласно распоряжению премьер-министра Олжаса Бектенова, в этом году в Казахстане состоится Международный форум Астана.

Отметим, что неделю назад министр нацэкономики Серик Жумангарин рассказал о тратах на международный форум "Астана", отметив, что на него планируют потратить около 4,5 млрд тенге. Он добавил, что траты планируют оптимизировать.

В прошлом году мероприятие отменили из-за паводков: об отмене форума 2024 года стало известно в середине апреля прошлого года, а сам международный форум Астана должен был пройти 13-14 июня. Сообщая об отмене форума, Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к этому решению.

Позднее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал отмену международного форума Астана в 2024 году. Он сказал, что первоначальная задача - возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни, поэтому им было дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия.