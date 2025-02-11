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Токаев поздравил главу Ирана

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Флаг Ирана
Флаг Ирана. Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Ирана Масуда Пезешкиана и всех иранцев с Днем Исламской революции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В телеграмме подчеркивается, что Иран пользуется признанием как сильное и авторитетное государство Ближнего Востока и исламского мира.

Президент Казахстана с удовлетворением отметил высокую динамику двустороннего сотрудничества, укрепляющегося с каждым годом.

Глава нашего государства пожелал Масуду Пезешкиану успехов в его ответственной деятельности, а иранскому народу – процветания и благополучия.

Как сообщается на сайте РИА Новости, День Исламской революции в Иране отмечается ежегодно 11 февраля в честь произошедшего в 1979 году свержения монархии и установления новой администрации, которую возглавил аятолла Хомейни (Рухолла Мусави Хомейни), авторитетный исламский религиозный лидер.

По традиции, торжества, посвященные годовщине победы Исламской революции в Иране, проходят в течение 10 дней – с 1 по 11 февраля. День 11 февраля носит официальное название "День всенародного выражения солидарности с политикой руководства Исламской Республики и верности идеям основоположника ИРИ (Исламской Республики Иран) Имама Хомейни".

Обычно к этой дате правительство Ирана стремится приурочить демонстрацию последних значительных достижений иранской науки и техники

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2219696-tokaev-pozdravil-irancev-s-dnem-islamskoy-revolyucii/