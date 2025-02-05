Есть ли казахстанцы в миграционных лагерях на границе США, рассказали в МИД

Вице-министр иностранных дел в кулуарах мажилиса прокомментировал заявление Дональда Трампа, что незаконные мигранты будут выселены в лагеря на границе с Мексикой, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у вице-министра иностранных дел Ермухамбета Конуспаева, есть ли среди мигрантов в США казахстанцы.

"У меня информация имеется: в лагерях граждан Казахстана нет. Наше посольство Казахстана в Вашингтоне и другие консульские учреждения ведут постоянный учет граждан, которые находятся на территории.

Буквально недавно было сделано объявление нашим посольством, что планируются такие меры по отношению к гражданам, которые находятся нелегально на территории данной страны. Соответственно, было приглашение урегулировать данный вопрос", - сказал он.

Однако вице-министр затруднился назвать точную цифру, сколько именно казахстанцев находятся в Америке нелегально.

В конце января посольство РК в США обратилось к казахстанцам, находящимся в Соединенных Штатах, из-за ужесточения миграционной политики - в стране ужесточили миграционную политику для укрепления безопасности границ и сокращения нелегальной миграции.

Отмечалось, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечали в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

Позже в МИДе прокомментировали, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране.

Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Позже стало известно, что на границе США и Мексики выставили патрули - полицейские и силовики перекрыли границу.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

А позже стало известно, что США приостановит въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране.