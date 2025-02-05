Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Есть ли казахстанцы в миграционных лагерях на границе США, рассказали в МИД

Опубликовано:

Мигранты в США
Мигранты в США. Фото: NurPhoto/Getty Images

Вице-министр иностранных дел в кулуарах мажилиса прокомментировал заявление Дональда Трампа, что незаконные мигранты будут выселены в лагеря на границе с Мексикой, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у вице-министра иностранных дел Ермухамбета Конуспаева, есть ли среди мигрантов в США казахстанцы.

"У меня информация имеется: в лагерях граждан Казахстана нет. Наше посольство Казахстана в Вашингтоне и другие консульские учреждения ведут постоянный учет граждан, которые находятся на территории.

Буквально недавно было сделано объявление нашим посольством, что планируются такие меры по отношению к гражданам, которые находятся нелегально на территории данной страны. Соответственно, было приглашение урегулировать данный вопрос", - сказал он.

Однако вице-министр затруднился назвать точную цифру, сколько именно казахстанцев находятся в Америке нелегально.

В конце января посольство РК в США обратилось к казахстанцам, находящимся в Соединенных Штатах, из-за ужесточения миграционной политики - в стране ужесточили миграционную политику для укрепления безопасности границ и сокращения нелегальной миграции.

Отмечалось, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечали в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

Позже в МИДе прокомментировали, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране.

Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Позже стало известно, что на границе США и Мексики выставили патрули - полицейские и силовики перекрыли границу.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

А позже стало известно, что США приостановит въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2218184-est-li-kazahstancy-v-migracionnyh-lageryah-na-granice-ssha-rasskazali-v-mid/