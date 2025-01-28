Токаев: Казахстану надо переходить на новый уровень сотрудничества с соседями

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану нужно переходить на новый уровень сотрудничества со странами Центральной Азии и ЕАЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

"Казахстан пользуется высоким доверием в мире и назван "средней державой". Но этот высокий статус должен быть подкреплен конкретными результатами не только в политической сфере, а прежде всего практическими достижениями в области экономики, инвестиций, науки и технологий.

В текущих геополитических реалиях следует переходить на новый уровень сотрудничества с ближайшими соседями (страны Центральной Азии и ЕАЭС), что позволит усилить конкурентные преимущества региона и Казахстана.

Правительству нужно выработать комплекс конкретных мер по развитию взаимовыгодных связей в промышленности, транспорте и логистике, IT-секторе, АПК и других сферах", - заявил Токаев.

Он добавил, что на особом контроле нужно держать реализацию крупных инвестпроектов с Китаем, Россией, США, странами ЕС, Ближнего Востока, Азии и другими государствами.

Напомним, в недавнем большом интервью Токаева уже спрашивали, какова роль средних держав и что Казахстан будет делать в этом качестве.

"Учитывая мощный запрос на формирование более справедливого мира, средние державы, на мой взгляд, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства.

Убежден, настало то время, когда именно средние державы общими усилиями могут построить новые прочные мосты между конфликтующими геополитическими полюсами и тем самым снизить уровень международной конфронтации", - отмечал президент.

В этом же интервью президент рассказал о результатах переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, прилетавшем в Акорду, отметил, что "Путин хорошо понимает специфику Казахстана", и прокомментировал переговоры с Россией и Китаем по теме строительства АЭС в Казахстане.