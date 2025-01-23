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Процедуру выдачи ИИН иностранцам могут возобновить в Казахстане

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Здание МИД РК
Здание МИД РК. Фото: МИД РК

МИД Казахстана предлагает к реализации пилотный проект по оказанию госуслуги по получению иностранцами ИИН. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

"В целях обеспечения и организации благоприятных условий и возможности получения нерезидентами Республики Казахстан государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан", без необходимости посещения территории Казахстана, разработан проект совместного приказа "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги", - отмечается в релизе, опубликованном на портале "Открытые НПА".

Главная цель документа - организация возможности получения иностранными гражданами ИИН в загранучреждениях Казахстана и в МИД Казахстана.

"Министерство осуществляет прием заявлений на оформление ИИН и выдачу его результатов для дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, консульских учреждений иностранных государств в Республике Казахстан", - отмечается в пояснительной записке.

Госуслуга оказывается следующим категориям граждан:

  • потенциальным инвесторам;
  • экспортерам товаров и лекарственных средств;
  • иностранным гражданам, являющимся супругами граждан Республики Казахстан (для проставления отметки о регистрации актов гражданского состояния в ИС ЗАГС);
  • детям иностранного государства (до 16 лет), один из родителей, которых является гражданином Республики Казахстан;   
  • иностранным гражданам, осуществляющим принятие наследства;
  • потенциальным участникам программ Digital Nomad Residensy и Digital Nomad Visa;
  • иностранным гражданам, имеющим инвалидность;
  • иностранным гражданам от 65 лет;
  • сотрудникам дипломатических представительств.

Проект вынесен на общественное обсуждение до 6 февраля 2025 года.

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), согласно информации с сайта "Электронного правительства", представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, его формирование происходит автоматически с учетом принципов уникальности и неизменности.

ИИН нужен для получения любых цифровых государственных услуг в Казахстане, в том числе для открытия банковского счета.

Напомним, в конце года сообщалось, что больше 430 тыс. иностранцев оформили ИИН в Казахстане в 2024 году.

Ранее также депутат Азат Перуашев в своем Telegram-канале опубликовал ответ МВД на депутатский запрос касательно выдачи казахстанских ИИН иностранным гражданам без пребывания в Казахстане.

Мы также писали, что посольство Казахстана в Российской Федерации объявило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранным гражданам.

Позже и посольство РК в Беларуси сообщило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранцам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2214603-proceduru-vydachi-iin-inostrancam-mogut-vozobnovit-v-kazahstane/

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