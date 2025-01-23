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Токаев назначил послов в ряде стран

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Касым-Жомарт Токаев подписывает документ
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня назначил послов Казахстана в Греческой Республике и в Республике Кипр, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указами главы государства:

  • Султангожин Тимур Шамильевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Греческой Республике;
  • Жумаканов Николай Владимирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кипр.

В начале года президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов Республики Казахстан в ряде стран, также освободив двух ранее назначенных послов от должностей. Так, указами главы государства были назначены послы в Египте, Хорватии, Португалии, Иорданском Хашимитском Королевстве, в Ираке и Палестине.

Также недавно Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств, сообщала пресс-служба президента. Верительные грамоты вручили посол Республики Кипр Петрос Накузис, посол Японии Ясумаса Ииджима, посол Китайской Народной Республики Хань Чуньлинь, посол Австрийской Республики Андреа Бахер, посол Буркина-Фасо Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, посол Лаосской Народно-Демократической Республики Сипхандон Ойбуабудди, посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор, посол Королевства Дании Йеспер Вар, посол Республики Словения Аленка Сухадолник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2214228-tokaev-naznachil-poslov-ryada-stran/

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