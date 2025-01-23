Токаев назначил послов в ряде стран

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня назначил послов Казахстана в Греческой Республике и в Республике Кипр, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указами главы государства:

Султангожин Тимур Шамильевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Греческой Республике;

назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Жумаканов Николай Владимирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кипр.

В начале года президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов Республики Казахстан в ряде стран, также освободив двух ранее назначенных послов от должностей. Так, указами главы государства были назначены послы в Египте, Хорватии, Португалии, Иорданском Хашимитском Королевстве, в Ираке и Палестине.

Также недавно Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств, сообщала пресс-служба президента. Верительные грамоты вручили посол Республики Кипр Петрос Накузис, посол Японии Ясумаса Ииджима, посол Китайской Народной Республики Хань Чуньлинь, посол Австрийской Республики Андреа Бахер, посол Буркина-Фасо Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, посол Лаосской Народно-Демократической Республики Сипхандон Ойбуабудди, посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор, посол Королевства Дании Йеспер Вар, посол Республики Словения Аленка Сухадолник.