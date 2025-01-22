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Вновь назначенный посол КНР передал Токаеву приветствие от Си Цзиньпина

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Хань Чуньлинь
Касым-Жомарт Токаев и Хань Чуньлинь. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла КНР в Казахстане Хань Чуньлиня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как подчеркнул президент, Республика Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой.

️Касым-Жомарт Токаев отметил, что дипломатическая миссия посла Хань Чуньлиня приходится на очень активный период развития двусторонних отношений, и подтвердил готовность казахстанской стороны придать дополнительный импульс всему спектру взаимодействия с Китаем.

️Посол, передав самые теплые слова приветствия и пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина, отметил, что во многом благодаря активному политическому диалогу на высшем уровне вечное стратегическое партнерство двух стран достигло беспрецедентного уровня развития. Хань Чуньлинь заверил Касым-Жомарта Токаева, что приложит все усилия для сохранения высокой динамики взаимоотношений и дальнейшего укрепления казахско-китайских многогранных связей.

️В рамках встречи были обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки, включая перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стоит отметить, что ранее в Акорде Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств, сообщала пресс-служба президента.

Верительные грамоты вручили посол Республики Кипр Петрос Накузис, посол Японии Ясумаса Ииджима, посол Китайской Народной Республики Хань Чуньлинь, посол Австрийской Республики Андреа Бахер, посол Буркина-Фасо Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, посол Лаосской Народно-Демократической Республики Сипхандон Ойбуабудди, посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор, посол Королевства Дании Йеспер Вар, посол Республики Словения Аленка Сухадолник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2214081-novyy-posol-knr-peredal-tokaevu-privetstvie-ot-si-czinpina/

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