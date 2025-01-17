Казахстан направит наблюдателей на президентские выборы в Беларуси

26 января состоятся выборы президента Беларуси. Казахстан отправляет на них семь человек в качестве наблюдателей от нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦИК.

Соответствующий приказ председателя комиссии опубликован на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Казахстана.

В соответствии с Положением о ЦИК, утвержденным Указом президента РК от 11 ноября 1996 года № 3205, комиссия утверждает список наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы президента Республики Беларусь 26 января 2025 года.

В список вошли:

Абдиров Нурлан Мажитович; Аманали Асем Нуржановна; Бабашев Марлен Ерболович; Жүсипов Нурлыбек Мейирханович; Иргалиева Айгерим Амангельдиновна; Кабиева Дамегуль Набиевна; Шаканов Самат Казбекович.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что следующие выборы президента назначены на 26 января 2025 года. После этого президент Беларуси заявил, что "чувствует себя спокойно" и "никакого удержания власти нет".

Кроме того, в ноябре того года Лукашенко ответил на вопрос о том, может ли женщина быть главой государства. В своем ответе он также упомянул Камалу Харрис.

В декабре ЦИК Беларуси назвал кандидатов в президенты Беларуси: среди них был зарегистрирован и Александр Лукашенко.

Отметим, что на последних выборах президента Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года, соперником Лукашенко была женщина - Светлана Тихановская. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская - 10,1%.

После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.

Добавим, что по информации на сайте президента Беларуси, глава государства избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.