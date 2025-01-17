Казахстан направит наблюдателей на президентские выборы в Беларуси
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26 января состоятся выборы президента Беларуси. Казахстан отправляет на них семь человек в качестве наблюдателей от нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦИК.
Соответствующий приказ председателя комиссии опубликован на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Казахстана.
В соответствии с Положением о ЦИК, утвержденным Указом президента РК от 11 ноября 1996 года № 3205, комиссия утверждает список наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы президента Республики Беларусь 26 января 2025 года.
В список вошли:
- Абдиров Нурлан Мажитович;
- Аманали Асем Нуржановна;
- Бабашев Марлен Ерболович;
- Жүсипов Нурлыбек Мейирханович;
- Иргалиева Айгерим Амангельдиновна;
- Кабиева Дамегуль Набиевна;
- Шаканов Самат Казбекович.
Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что следующие выборы президента назначены на 26 января 2025 года. После этого президент Беларуси заявил, что "чувствует себя спокойно" и "никакого удержания власти нет".
Кроме того, в ноябре того года Лукашенко ответил на вопрос о том, может ли женщина быть главой государства. В своем ответе он также упомянул Камалу Харрис.
В декабре ЦИК Беларуси назвал кандидатов в президенты Беларуси: среди них был зарегистрирован и Александр Лукашенко.
Отметим, что на последних выборах президента Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года, соперником Лукашенко была женщина - Светлана Тихановская. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская - 10,1%.
После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.
Добавим, что по информации на сайте президента Беларуси, глава государства избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2212539-kazahstan-napravit-nablyudateley-na-prezidentskie-vybory-v-belarusi/