Токаев поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Республики Беларусь, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Акорде сообщили о телефонном разговоре между президентами Казахстана и Беларуси

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Республики Беларусь.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций", - сказано в сообщении.

Напомним, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко был переизбран на седьмой президентский срок.

Отметим, выборы президента Беларуси прошли вчера, 26 января. Позже ЦИК Беларуси признал президентские выборы в стране состоявшимися. Замглавы ЦИК Алексей Башан сообщил, что явка составила свыше 56%.

Вчера после голосования Лукашенко заявил, что не хотел выдвигать свою кандидатуру на новый срок - баллотироваться его, по его же словам уговорила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

"Я не хотел идти на эти выборы… Ну сколько можно, 30 лет уже. Чисто внешне это даже неприлично, не в своей тарелке чувствую, как будто никого нет", - заявил он журналистам.

Добавим, что на предыдущих выборах, в 2020 году, после объявления результатов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.