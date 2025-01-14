Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Республики Хорватия, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

️Как сообщает Telegram-канал пресс-службы главы Казахстана, в своей телеграмме Токаев подчеркнул, что успех Зорана Милановича на выборах является ярким свидетельством доверия, которое граждане оказывают его политике, направленной на процветание Хорватии.

️"Глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Астаной и Загребом, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут и впредь укрепляться во благо двух народов", - говорится в сообщении.

Как сообщает РБК, вчера в Хорватии завершили подсчет голосов после второго тура президентских выборов - победу одержал Зоран Миланович, возглавляющий страну с 2020 года. Он набрал 74,68% голосов избирателей.

Вместе с Милановичем во второй тур вышел экс-министр образования Драган Приморац, который ранее называл действующего президента угрозой для Хорватии. Однако после подсчета голосов он признал поражение.

"Граждане Хорватии высказались, и нам нужно уважать их решение", - цитирует издание Примораца.

По данным РИА Новости, Миланович родился в 1966 году в Загребе, окончил юридический факультет. В 2011-2016 годах занимал пост премьера Хорватии, с 2020 года является ее президентом.

Он фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию Хорватии, хотя и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность, в соответствии с конституцией.

Добавим, что Миланович не раз критиковал Украину, называя ее "самой коррумпированной в мире" страной, и выступал против помощи Евросоюза и НАТО Киеву.