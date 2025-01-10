Австрия объявила имя нового посла страны в Казахстане

Посольство Австрии в Казахстане представило назначенного посла государства в нашей стране. Данную должность заняла Андреа Бахер, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление посольства.

В Instagram-аккаунте посольства Австрии в Казахстане опубликовали информацию о новом после.

"Посольство Австрии с радостью представляет назначенного посла Австрии в Республике Казахстан - ее превосходительство Андреа Бахер, с последующим вручением верительных грамот", - сказано в сообщении.

На сайте посольства Австрии в нашей стране сообщается, что Казахстан является первой страной в Центральной Азии, с которой Австрия установила дипломатические отношения (19 февраля 1992 года). Кроме того, на сегодняшний день Казахстан является единственной страной региона, в которой Австрия представлена посольством (в Астане) и торговым отделом Посольства (в Алматы).

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев 5 января назначил послов Республики Казахстан в ряде стран, также освободив двух ранее назначенных послов от должностей.

В конце декабря прошлого года послом Китайской Народной Республики в Казахстане назначен Хань Чуньлинь - он передал копии верительных грамот замглавы МИД РК Акану Рахметуллину.

Также в декабре 2024 года посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм сообщил, что покинет свой пост 20 января текущего года.