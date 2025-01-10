Австрия объявила имя нового посла страны в Казахстане
Опубликовано:
Посольство Австрии в Казахстане представило назначенного посла государства в нашей стране. Данную должность заняла Андреа Бахер, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление посольства.
В Instagram-аккаунте посольства Австрии в Казахстане опубликовали информацию о новом после.
"Посольство Австрии с радостью представляет назначенного посла Австрии в Республике Казахстан - ее превосходительство Андреа Бахер, с последующим вручением верительных грамот", - сказано в сообщении.
На сайте посольства Австрии в нашей стране сообщается, что Казахстан является первой страной в Центральной Азии, с которой Австрия установила дипломатические отношения (19 февраля 1992 года). Кроме того, на сегодняшний день Казахстан является единственной страной региона, в которой Австрия представлена посольством (в Астане) и торговым отделом Посольства (в Алматы).
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев 5 января назначил послов Республики Казахстан в ряде стран, также освободив двух ранее назначенных послов от должностей.
В конце декабря прошлого года послом Китайской Народной Республики в Казахстане назначен Хань Чуньлинь - он передал копии верительных грамот замглавы МИД РК Акану Рахметуллину.
Также в декабре 2024 года посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм сообщил, что покинет свой пост 20 января текущего года.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2210355-avstriya-obyavila-imya-novogo-posla-strany-v-kazahstane/