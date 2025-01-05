Казахстанцы смогут въезжать без визы в еще одну страну

Правительства Казахстана и Марокко рассматривают соглашение о взаимном освобождении граждан от визовых требований. Документ опубликован на портале "Открытых НПА", передает NUR.KZ.

Министерством иностранных дел Казахстана начата работа по разработке проекта постановления правительства РК "Об утверждении соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов».

Указанный проект постановления размещен на портале "Открытые НПА".

"Принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Королевством Марокко, установив взаимное освобождение от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 10 января 2025 года.

Напомним, летом прошлого года уже сообщалось, что Казахстан и Марокко рассматривают соглашение о взаимном освобождении граждан от визовых требований.

Тогда сообщалось, что граждане государства одной из сторон освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на основании действительных национальных/общегражданских паспортов, при условии, что продолжительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение периода 180 дней с даты их въезда.

Также в октябре 2024 года вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и САР Макао, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

20 ноября 2024 года постановлением правительства утверждено ранее заключенное соглашение с Сент-Китс и Невис об освобождении от виз для краткосрочных поездок.

В июле прошлого года мы писали, что казахстанцы продолжат посещать Таиланд без визы: МИД Казахстана подготовило соответствующий проект соглашения с правительством Королевства Таиланд.

А полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".