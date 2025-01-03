Что будет делать Казахстан в качестве "средней державы", спросили Токаева

В интервью газете "Ана тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о том, что будет делать Казахстан в качестве "средней державы", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Зарубежные эксперты и дипломаты стали называть Казахстан средней державой, отметил президент. Его попросили уточнить, какова роль средних держав, и что Казахстан будет делать в этом качестве.

"На этот счет я не раз высказывался как внутри страны, так и за рубежом. Система международных отношений находится в упадке, можно сказать, деградирует. Нарастает нестабильность, множатся взаимные обвинения крупных держав. Совет Безопасности ООН, по существу, парализован. Такая нездоровая международная ситуация закономерно беспокоит многие государства, включая Казахстан, поскольку не способствует их успешному социально-экономическому развитию.

Учитывая мощный запрос на формирование более справедливого мира, средние державы, на мой взгляд, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства.

Убежден, настало то время, когда именно средние державы общими усилиями могут построить новые прочные мосты между конфликтующими геополитическими полюсами и тем самым снизить уровень международной конфронтации", - сообщил президент.

Также Токаев рассказал о результатах переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, прилетавшем в Акорду, отметил, что "Путин хорошо понимает специфику Казахстана", и прокомментировал переговоры с Россией и Китаем по теме строительства АЭС в Казахстане.

С полным текстом интервью президента, где даны оценки ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подведены итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначены приоритеты на предстоящий период вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, ранее также пресс-секретарь Токаева рассказывал, какую работу проделал президент за прошедший 2024 год.

В полночь 1 января Токаев выступил с новогодним обращением к казахстанцам. Посмотреть его на видео или прочесть текст вы можете здесь.