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Назначен новый посол Китая в Казахстане

Опубликовано:

Акан Рахметуллин и Хань Чуньлинь
Акан Рахметуллин и Хань Чуньлинь. Фото: gov.kz

Послом Китайской Народной Республики в Казахстане назначен Хань Чуньлинь – он передал копии верительных грамот замглавы МИД РК Акану Рахметуллину, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Как сообщается на сайте ведомства, в ходе встречи вице-министр иностранных дел Казахстана и посол КНР в РК обсудили весь спектр актуальных вопросов казахско-китайского сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития.

Собеседники рассмотрели график планируемых в 2025 году двусторонних визитов и мероприятий на высшем и высоком уровнях. Отдельное внимание было уделено взаимодействию стран в рамках многосторонних структур, проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что в завершение встречи стороны договорились поддерживать регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран по актуальным вопросам казахско-китайского взаимодействия.

На сайте посольства КНР в Казахстане указано, что Хань Чуньлинь, чрезвычайный и полномочный Посол КНР в РК, родился в октябре 1970 года.

Имеет степень магистра юридических наук. Является членом Коммунистической партии Китая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2207342-naznachen-novyy-posol-kitaya-v-kazahstane/

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