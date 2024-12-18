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Казахстан может подписать договор с Таджикистаном о закупе электроэнергии на 20 лет

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Опоры ЛЭП
Опоры ЛЭП. Иллюстративное фото: Robert Brook / Getty Images

Министерство энергетики РК разместило на портале "Открытые НПА" проект постановления о соглашении с Таджикистаном в области электроэнергетики, передает NUR.KZ.

В пояснительной записке к обсуждению указано, что в марте 2023 года был подписан меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и Таджикистаном, в котором шла речь о намерениях по поставкам электроэнергии, вырабатываемой ОАО "Рогунская ГЭС" в 2023-2032 годы.

"Целью меморандума является поставка электрической энергии в период с мая по сентябрь 2023-2032 годов из Республики Таджикистан в Республику Казахстан. Поставка электроэнергии планирует осуществляться по существующим линиям электропередачи 500 кВ транзитом через электрические сети Республики Узбекистан", — сказано в пояснительной записке.

В проекте указано, что срок действия договора может составить 20 лет с даты вступления, с возможностью пролонгации на 10 лет. Планируется, что поставка плановой электрической энергии от ОАО "Рогунской ГЭС" будет осуществляться исключительно в часы планового дефицита в зоне Север-Юг единой электроэнергетической системы Казахстана (ЕЭС).

В августе мы писали, что министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры по вопросам энергетического сотрудничества с Таджикистаном. Тогда сообщалось, что стороны договорились проработать возможность заключения договоров на урегулирование внеплановых перетоков электроэнергии между энергосистемами сопредельных государств.

Отметим, что в конце ноября Алмасадам Саткалиев признал, что Казахстан стал больше покупать электроэнергии. По его мнению, это связано с улучшением уровня благосостояния населения.

Согласно информации на официальном сайте, Рогунская ГЭС — это гидроэлектростанция в Таджикистане на реке Вахш, которая входит в состав Вахшского каскада, являясь его верхней ступенью.

"После завершения проекта, плотина Рогунской ГЭС с высотой 335 м станет самой высокой в мире, а станция достигнет мощности 3600 МВт и станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии", — сказано на сайте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2201963-kazahstan-mozhet-podpisat-dogovor-s-tadzhikistanom-o-zakupe-elektroenergii-na-20-let/

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