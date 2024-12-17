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Жапаров, Рахмон, Зеленский: кто поздравил Токаева с Днем Независимости

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня Независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Дня Независимости.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил с праздником Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана.

"Уверен, что стратегическое партнерство и союзнические отношения в духе взаимного доверия, уважения и поддержки между двумя странами, которые являются добрыми соседями и друзьями на протяжении столетий, будут и впредь динамично развиваться", - говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что с приобретением Независимости Казахстан добился значительных успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии и активной внешней политике.

"Твердо верю, что взаимоотношения между нашими странами, сформированные на основе многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, будут и впредь укрепляться", - отмечается в поздравлении.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон высоко оценил динамичный характер казахско-таджикских связей.

"Мы придаем большое значение последовательному продвижению взаимовыгодных отношений и готовы предпринять конкретные шаги для углубления двустороннего сотрудничества в интересах наших государств", - написал он.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил главу государства и казахстанцев, подчеркнув, что контакты между двумя странами успешно развиваются по всем направлениям.

"Хочу отметить особую значимость Вашего недавнего официального визита в Туркменистан. Твердо верю, что договоренности, достигнутые в рамках переговоров в Ашхабаде, внесут весомый вклад в дальнейшее укрепление отношений между двумя странами", - говорится в телеграмме.

Главу нашего государства с Днем Независимости также поздравил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Кроме того, поздравления направили президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, хранитель двух святынь - король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, президент Украины Владимир Зеленский, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель президентского совета Ливии Мухаммад Юнис Аль-Манфи, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, раис Татарстана Рустам Минниханов и другие.

Напомним, накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости.

Он отметил, что этот праздник - символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе.

"В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации. Независимость - наше общее бесценное достояние, лежащее в основе всех наших достижений. Независимость превыше всего. Защищать ее как зеницу ока - долг каждого гражданина", - заявил Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2201163-zhaparov-rahmon-zelenskiy-kto-pozdravil-tokaeva-s-dnem-nezavisimosti/

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