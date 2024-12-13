Казахстан провел переговоры по строительству АЭС с Китаем
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Казахстан провел переговоры с потенциальным поставщиком ядерной технологии из Китая, вошедшим в шорт-лист по строительству АЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
По информации пресс-службы Министерства энергетики РК, казахстанская делегация находилась с рабочим визитом в Китае. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области атомной энергетики, нефти и газа, электроэнергетики и возобновляемых источников энергии.
"Китайская сторона выразила высокую степень готовности поддержать Казахстан в реализации проекта по строительству АЭС.
Алмасадам Саткалиев также провел переговоры с потенциальным поставщиком ядерной технологии, вошедшим в шорт-лист, генеральным директором Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) Я. Шеном", — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, казахстанская делегация посетила строящуюся АЭС Чжанчжоу с реактором HPR-1000, производственные базы корпорации по атомной энергетике компании Shanghai Electric и завод по конверсии и обогащению урана в центральной части Китая.
Напомним, в октябре текущего года состоялся референдум по строительству АЭС. По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.
После этого заместитель премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, как планируют выбирать подрядчика для строительства АЭС. А вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов заявил, что построить АЭС в Казахстане могут в рассрочку.
В начале ноября стало известно, что наша страна начала переговоры с потенциальными поставщиками по строительству АЭС.
На прошлой неделе сообщалось, что прошли переговоры с Францией. Отмечалось, что французская сторона также выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2200055-kazahstan-provel-peregovory-po-stroitelstvu-aes-s-kitaem/