Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев побеседовал с журналисткой CNN в Катаре (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Джулия Чаттерлей
Касым-Жомарт Токаев и Джулия Чаттерлей. Фото: Акорда

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в панельной сессии конференции Doha Forum в Катаре, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства принял участие в специальной сессии в формате Newsmaker Interview и ответил на вопросы модератора – журналиста СNN Джулии Чаттерлей.

Президент Казахстана, прежде всего, высказался о важности эффективной работы ООН и возрастающей роли средних держав.

"ООН как универсальная организация абсолютно необходима человечеству, альтернативы не существует. Крупные державы, к сожалению, не смогли сделать глобальный мир более безопасным. И нынешние реалии, конечно, вызывают большую озабоченность у многих стран, включая Казахстан. Поэтому ООН нуждается в реформировании. Мы считаем, что должны быть наведены мосты между крупными державами, отсутствие которых, к сожалению, привело Совет Безопасности в тупик. Так называемые средние державы, в том числе Казахстан, могут сыграть очень важную роль в продвижении мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также высказал свою позицию по вопросам, касающимся противоречий в мировой торговле.

Касым-Жомарт Токаев и Джулия Чаттерлей
Касым-Жомарт Токаев и Джулия Чаттерлей. Фото: Акорда

"С моей точки зрения, торговые конфликты, в том числе тарифные меры – это не лучшее решение, это весьма сомнительная политика. Казахстан как член ВТО строго соблюдает все нормы и правила этой важной торгово-экономической организации. Мы не поддерживаем барьеры и конфликты. Казахстан не вовлечен в такого рода противостояния, потому что у нас конструктивные и взаимовыгодные отношения с соседями по региону и другими государствами. Поэтому я полагаю, что такого рода проблемы не грозят нашей части мира. В то же время мы призываем все крупные державы воздержаться от использования подобных инструментов давления", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также ответил на вопросы, касающиеся внешней политики Казахстана, урегулирования ситуации в Украине и на Ближнем Востоке, а также роли молодежи в развитии нашей страны.

Напомним, что минувшим вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Катар.

Пресс-служба Акорды сообщала, что глава государства примет участие в панельной сессии конференции Doha Forum. Глава государства также планирует провести встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum.

После Токаев встретился с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2197521-tokaev-pobesedoval-s-zhurnalistkoy-cnn-na-konferencii-doha-forum/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie