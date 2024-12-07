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Токаев встретился с эмиром Катара

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Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства поблагодарил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за приглашение принять участие в конференции Doha Forum, отметив, что данная диалоговая площадка предоставляет уникальную возможность для открытых дискуссий по наиболее актуальным глобальным проблемам.

️Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Эмира Катара в укрепление двусторонних отношений, которые вышли на уровень стратегического партнерства.

В ходе беседы особое внимание было уделено своевременной и качественной реализации соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что совместные проекты с участием катарского бизнеса будут способствовать развитию двух стран.

Эмир Катара отметил, что сотрудничество между Астаной и Дохой приобрело долгосрочный стратегический характер

️По его словам, правительствами проводится системная работа по осуществлению достигнутых на высшем уровне договоренностей.

️Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани согласились, что активный политический  диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать качественному углублению казахско-катарских отношений.

Напомним, что минувшим вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Катар.

Пресс-служба Акорды сообщала, что глава государства примет участие в панельной сессии конференции Doha Forum. Глава государства также планирует провести встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2197470-tokaev-vstretilsya-s-emirom-katara/

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