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Токаев в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Международное событие, которое проводится с 2003 года, в этом году проходит под девизом "Диалог, дипломатия и разнообразие" (Diplomacy, Dialogue and Diversity).

️В ходе мероприятия в столице Катара будут обсуждены актуальные вопросы геополитики, экономического развития, новых технологий, искусственного интеллекта, энергетики и продовольственной безопасности. Также состоится обмен мнениями по решению существующих проблем.

Напомним, что минувшим вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Катар.

Пресс-служба Акорды сообщала, что глава государства примет участие в панельной сессии конференции Doha Forum. Глава государства также планирует провести встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2197446-tokaev-v-kachestve-pochetnogo-gostya-prinyal-uchastie-v-ceremonii-otkrytiya-konferencii-doha-forum/

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