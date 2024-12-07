Токаев в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum (фото)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Международное событие, которое проводится с 2003 года, в этом году проходит под девизом "Диалог, дипломатия и разнообразие" (Diplomacy, Dialogue and Diversity).
️В ходе мероприятия в столице Катара будут обсуждены актуальные вопросы геополитики, экономического развития, новых технологий, искусственного интеллекта, энергетики и продовольственной безопасности. Также состоится обмен мнениями по решению существующих проблем.
Напомним, что минувшим вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Катар.
Пресс-служба Акорды сообщала, что глава государства примет участие в панельной сессии конференции Doha Forum. Глава государства также планирует провести встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2197446-tokaev-v-kachestve-pochetnogo-gostya-prinyal-uchastie-v-ceremonii-otkrytiya-konferencii-doha-forum/