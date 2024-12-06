Токаев прилетел в Катар (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу, 6 декабря, прибыл с рабочим визитом в государство Катар, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев примет участие в панельной сессии конференции Doha Forum. Глава государства также планирует провести встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.

Токаев в Катаре. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, в июле эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прилетал в Астану на саммит ШОС. По его прибытию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретился с эмиром государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, энергетической сферах, а также в образовании, здравоохранении и телекоммуникациях. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам региональной и международной повестки.