Токаев прилетел в Катар (фото)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу, 6 декабря, прибыл с рабочим визитом в государство Катар, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев примет участие в панельной сессии конференции Doha Forum. Глава государства также планирует провести встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.
Напомним, в июле эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прилетал в Астану на саммит ШОС. По его прибытию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретился с эмиром государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, энергетической сферах, а также в образовании, здравоохранении и телекоммуникациях. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам региональной и международной повестки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2197338-tokaev-priletel-v-katar/