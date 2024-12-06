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Токаев поздравил президента Кыргызстана

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил президента Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в укрепление казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники отметили традиционно высокую динамику развития двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Садыра Жапарова в Казахстан 18-19 апреля 2024 года.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного измерения, которое неизменно развивается в духе дружбы и добрососедства.

По информации на официальном сайте президента КР, Садыр Нургожоевич Жапаров родился 6 декабря 1968 года в с. Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области

В 1991 году окончил Институт физической культуры и спорта в г. Фрунзе. В 2006 году окончил юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина по специальности "юрист".

В разные годы был депутатом Жогорку Кенеша, комиссаром Национального агентства по предупреждению коррупции, директором Агентства по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе, советником президента и премьер-министром страны.

Пост президента Кыргызстана Жапаров занял в 2021 году, набрав на выборах 79,2% голосов.

Напомним, Садыр Жапаров прилетал в Астану на прошлой неделе для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2197043-tokaev-pozdravil-prezidenta-kyrgyzstana/

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