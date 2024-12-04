Ситуация в Южной Корее: были ли сообщения о пострадавших казахстанцах

Сегодня в кулуарах мажилиса замглавы казахстанского МИДа Алибек Бакаев прокомментировал ситуацию в Южной Корее, передает корреспондент NUR.KZ.

"Дипломатия внешней политики Республики Казахстан - никогда не вмешиваться в дела третьих государств. То, что происходит в Южной Корее - это вопросы Южной Кореи. Наша основная задача на сегодняшний день - это максимально обеспечить права наших граждан, которые находятся за пределами Казахстана, в частности, в Южной Корее.

До сегодняшнего дня, несмотря на ту ситуацию, которая в Южной Корее происходит, граждане Казахстана за помощью в посольство не обращались, такой информации у нас нет. Если они будут обращаться, безусловно, мы будем оказывать всяческую поддержку нашим гражданам.

Что касается количества, то более 30 тысяч граждан находятся на сегодняшний день в Южной Корее с разными целями. Одна из причин такого большого количества казахстанцев в Южной Корее - это безвизовый режим", - заявил замглавы МИД.

Он уточнил также, что информации о пострадавших гражданах Казахстана в Южной Корее не поступало. Равным образом нет такой информации и о гражданах, находящихся в Грузии, где сейчас происходят волнения.

"Мы работаем сначала с властями той страны, где происходит та или иная ситуация, и при необходимости подключаем наши ведомства для оказания необходимой помощи", - добавил Алибек Бакаев.

Также представитель МИДа подчеркнул, что казахстанцы часто нарушают визовый режим Южной Кореи, поэтому вместе с Минтруда и соцзащиты их собираются предварительно подключать к программе изучения языка и культуры этой страны, до выезда туда на работу.

Напомним, вчера вечером президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Это связано с внутренними политическими событиями в республике.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить Республику Корея от угроз северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные пропхеньянские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн на экстренной пресс-конференции в президентском офисе в Йонсане в Сеуле.

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте.

Позже парламент страны проголосовал за отмену военного положения. Ночью стало известно, что правительство также проголосовало за отмену военного положения. В итоге военное положение было отменено спустя шесть часов после введения.

На фоне этих событий посольство Казахстана в Южной Корее обратилось к находящимся в Корее гражданам РК и призвало их соблюдать спокойствие и не участвовать в массовых мероприятиях.

Сегодня Демократическая партия Южной Кореи ("Тобуро") заявила, что начнет процедуру импичмента президента Юн Сок Еля, если он немедленно не покинет пост. На фоне этого глава Администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля и еще 10 старших секретарей подали в отставку.