Токаев провел встречу с Макроном в Эр-Рияде
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Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях One Water Summit, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент с теплотой вспомнил недавний государственный визит во Францию и выразил благодарность Эммануэлю Макрону за исключительное гостеприимство, оказанное делегации Казахстана, сообщается в Telegram-канале Акорды.
Глава государства подчеркнул важность достигнутых в Париже договоренностей о выводе казахско-французских отношений на уровень упроченного стратегического партнерства.
"Я глубоко удовлетворен итогами переговоров и подписанными соглашениями. Этот визит стал значимым шагом на пути к долгосрочному экономическому росту и укреплению связей между нашими странами. Отрадно, что уже спустя несколько недель мы видим конкретные результаты реализации ключевых соглашений в различных сферах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Франции отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув важность совместных усилий в таких сферах, как борьба с изменением климата и развитие "зеленой" экономики.
Стороны обсудили перспективы активизации сотрудничества в областях энергоэффективности, чистых технологий, управления водными ресурсами, инноваций, обмена данными и искусственного интеллекта.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Саудовскую Аравию с рабочим визитом сегодня.
Перед началом саммита участники сделали совместное фото.
Отметим, что международный форум пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии. В Эр-Рияде президент Казахстана проведет ряд встреч.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2195781-tokaev-provel-vstrechu-s-makronom/