Токаев провел встречу с Макроном в Эр-Рияде

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях One Water Summit, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент с теплотой вспомнил недавний государственный визит во Францию и выразил благодарность Эммануэлю Макрону за исключительное гостеприимство, оказанное делегации Казахстана, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Глава государства подчеркнул важность достигнутых в Париже договоренностей о выводе казахско-французских отношений на уровень упроченного стратегического партнерства.

Токаев и Макрон. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Я глубоко удовлетворен итогами переговоров и подписанными соглашениями. Этот визит стал значимым шагом на пути к долгосрочному экономическому росту и укреплению связей между нашими странами. Отрадно, что уже спустя несколько недель мы видим конкретные результаты реализации ключевых соглашений в различных сферах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Франции отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув важность совместных усилий в таких сферах, как борьба с изменением климата и развитие "зеленой" экономики.

Стороны обсудили перспективы активизации сотрудничества в областях энергоэффективности, чистых технологий, управления водными ресурсами, инноваций, обмена данными и искусственного интеллекта.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Саудовскую Аравию с рабочим визитом сегодня.

Перед началом саммита участники сделали совместное фото.

Отметим, что международный форум пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии. В Эр-Рияде президент Казахстана проведет ряд встреч.