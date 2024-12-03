Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев провел встречу с Макроном в Эр-Рияде

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон
Президенты. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях One Water Summit, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент с теплотой вспомнил недавний государственный визит во Францию и выразил благодарность Эммануэлю Макрону за исключительное гостеприимство, оказанное делегации Казахстана, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Глава государства подчеркнул важность достигнутых в Париже договоренностей о выводе казахско-французских отношений на уровень упроченного стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон
Токаев и Макрон. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Я глубоко удовлетворен итогами переговоров и подписанными соглашениями. Этот визит стал значимым шагом на пути к долгосрочному экономическому росту и укреплению связей между нашими странами. Отрадно, что уже спустя несколько недель мы видим конкретные результаты реализации ключевых соглашений в различных сферах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Франции отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув важность совместных усилий в таких сферах, как борьба с изменением климата и развитие "зеленой" экономики.

Стороны обсудили перспективы активизации сотрудничества в областях энергоэффективности, чистых технологий, управления водными ресурсами, инноваций, обмена данными и искусственного интеллекта.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Саудовскую Аравию с рабочим визитом сегодня.

Перед началом саммита участники сделали совместное фото.

Отметим, что международный форум пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии. В Эр-Рияде президент Казахстана проведет ряд встреч.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2195781-tokaev-provel-vstrechu-s-makronom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie