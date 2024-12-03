Новое партнерство предложил создать Токаев на саммите в Эр-Рияде (фото)

Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на церемонии открытия One Water Summit. Мероприятие проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент выразил признательность Франции, Саудовской Аравии и Группе Всемирного банка за содействие в организации данного мероприятия. Он также поблагодарил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза и Наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда за проведение этого совместного мероприятия в Эр-Рияде, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Выступая на саммите, глава государства отметил, что водная безопасность является основой устойчивого развития, экономического прогресса и охраны окружающей среды.

"Более 2 миллиардов людей по всему миру все еще не имеют доступа к качественной питьевой воде, а более 4 миллиардов сталкиваются с серьезной нехваткой воды. Современные вызовы требуют единого глобального ответа для обеспечения устойчивого будущего для всех. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить искреннюю признательность Его Королевскому Высочеству за только что объявленный им План помощи всем регионам и странам, которые сталкиваются с упомянутыми мной проблемами. Казахстан, обладающий огромной территорией и не имеющий выхода к морю, четко осознает истинную ценность воды. Мы не понаслышке знаем, что вода – это не бесконечный ресурс. Необходимо беречь воду как зеницу ока, только так человечество может достичь устойчивого прогресса", – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев призвал предпринять совместные меры, направленные на укрепление водной безопасности.

"Все люди, особенно представители уязвимых групп населения и народов, проживающих на отдаленных территориях, вправе и должны иметь доступ к безопасной питьевой воде, соответствующей санитарным требованиям. Целевые инвестиции в климатическую водную инфраструктуру могут преобразить целые регионы, обеспечив надежный доступ к чистой воде и способствуя устойчивому росту. Вступление Казахстана в глобальную инициативу Freshwater Challenge, ориентированную на универсальный доступ к чистой воде для всех, подтверждает приверженность нашей страны этим целям", – заявил президент.

По мнению Токаева, защита источников воды от промышленного, химического, сельскохозяйственного и бытового загрязнения требует применения технологических инноваций и регулирования. Значимым аспектом в обеспечении стабильного доступа к воде также является укрепление потенциала водохранилищ, сохранение ледников и внедрение инновационных систем орошения.

Саммит. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев предложил создать Партнерство, которое объединит глобальные исследовательские центры для изучения и защиты ледников.

"Ледники играют жизненно важную роль в глобальном водном цикле, питая реки и озера, которые обеспечивают водой почти два миллиарда человек по всему миру. Нам необходимо проводить совместные исследования и выработать единую политику, чтобы противостоять исчезновению ледников и поддерживать стратегии управления водными ресурсами в регионах, которые нуждаются в этом", – полагает президент.

Как было отмечено далее, повышение устойчивости к стихийным бедствиям, связанным с водой, является существенным компонентом водной безопасности. Ежегодно наводнения и засухи затрагивают более 1,5 миллиарда человек во всем мире, оказывая сильное воздействие на жизнь уязвимых групп населения, особенно на малых островах и в прибрежных районах. Глава государства считает приоритетным укрепление систем раннего предупреждения для снижения рисков и защиты населения.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что нехватка воды угрожает продовольственной, энергетической безопасности и промышленному росту.

Токаев на саммите. Фото: t.me/aqorda_resmi

По его мнению, стратегические инвестиции в водоэффективное сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии могут повысить устойчивость экономики и одновременно снизить нагрузку на окружающую среду.

"Вода не имеет границ. Она связывает сообщества и экосистемы. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан поддерживает продвижение регионального сотрудничества и совместных действий. С нашей точки зрения, крайне важно, чтобы страны, которые находятся на передовой в вопросах борьбы с изменением климата, расширяли диалог, развивали международное партнерство и объединяли ресурсы для реализации водных проектов. Следуя этим целям, Казахстан сегодня с большим удовлетворением присоединяется к коалиции One Water Vision, которая призвана сплотить заинтересованные стороны для решения глобального водного кризиса и продвижения интегрированного управления водными ресурсами. В рамках этих усилий Казахстан при поддержке Организации Объединенных Наций проведет Региональную климатическую конференцию в 2026 году", – сообщил он.

Глава государства напомнил участникам форума, что одним из глобальных приоритетов в области устойчивого развития до 2030 года являются водные ресурсы.

"Водная безопасность – это не просто технический или экологический вопрос, это моральный императив. Решение проблемы водной безопасности требует развития многостороннего диалога на основе принципа One Water. Казахстан готов внести свою лепту в коллективные усилия по укреплению глобального управления водными ресурсами", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

На саммите также выступили Наследный принц, премьер-министр Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман Аль Сауд, президент Французской Республики Эмманюэль Макрон, президент Группы Всемирного банка Аджай Банга, сопредседатель Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов (GCEW) Йохан Рокстрем, главы государств, руководители международных организаций, сообществ и компаний.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Саудовскую Аравию с рабочим визитом сегодня.

Перед началом саммита лучатники сделали совместное фото.

Отметим, что международный форум пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии. В Эр-Рияде президент Казахстана проведет ряд встреч.