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Токаев, Макрон, Бердымухамедов: появилось совместное фото участников саммита в Эр-Рияде

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Появилось совместное фото лидеров саммита в Саудовской Аравии, куда президент Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию для участия в One Water Summit.

В официальном Telegram-канале Акорды опубликовали снимки с мероприятия. На фото можно увидеть президента Касым-Жомарта Токаева, президента Франции Эммануэля Макрона и других.

Отметим, что международный форум пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии. В Эр-Рияде президент Казахстана проведет ряд встреч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2195762-tokaev-makron-berdymuhamedov-poyavilos-sovmestnoe-foto-liderov-na-sammite-v-saudovskoy-aravii/

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