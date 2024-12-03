Токаев, Макрон, Бердымухамедов: появилось совместное фото участников саммита в Эр-Рияде
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Появилось совместное фото лидеров саммита в Саудовской Аравии, куда президент Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию для участия в One Water Summit.
В официальном Telegram-канале Акорды опубликовали снимки с мероприятия. На фото можно увидеть президента Касым-Жомарта Токаева, президента Франции Эммануэля Макрона и других.
Отметим, что международный форум пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии. В Эр-Рияде президент Казахстана проведет ряд встреч.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2195762-tokaev-makron-berdymuhamedov-poyavilos-sovmestnoe-foto-liderov-na-sammite-v-saudovskoy-aravii/