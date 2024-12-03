Токаев прилетел в Саудовскую Аравию (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию для участия в One Water Summit, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Международный форум пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии.

️В Эр-Рияде президент Казахстана проведет ряд встреч.

На официальном сайте саммита говорится, что он пройдет 3 декабря на полях сессии высокого уровня шестнадцатой сессии COP16 Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) в Эр-Рияде.

Его цель - внести вклад в текущие дискуссии и процесс ООН по укреплению глобального управления водными ресурсами, ускорить действия по достижению ЦУР-6 по водным ресурсам и санитарии, опираясь на импульс, заданный Конференцией ООН по водным ресурсам в 2023 году.

Цель саммита - стать инкубатором решений в рамках подготовки к следующей Водной конференции ООН в 2026 году.