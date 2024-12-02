Вице-премьер Жумангарин: Казахстан не поддерживает санкции, но страной для их обхода не будет

Зампремьер-министра РК Серик Жумангарин высказался о позиции Казахстана касательно санкций в отношении России - вице-премьер дал интервью журналисту Павлу Зарубину для проекта "Москва. Кремль. Путин".

"Мы (Казахстан - прим. ред.), естественно, санкции не поддерживаем, но страной для обхода санкций не будем", - отметил Жумангарин.

Зампремьера подчеркнул, что санкционное давление на Казахстан может ударить по экономике, поэтому правительство не хочет работать в ущерб собственному производству.

"Речь идет о том, что есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали, по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда - целые моногорода, где эти производства находятся. Поэтому это очень важно", - пояснил он.

Стоит отметить, ранее, летом текущего года, Жумангарин дал интервью Bloomberg - в нем он подчеркнул, что Казахстан "не будет слепо следовать санкциям" из-за России, когда это будет касаться отечественных компаний.

По его словам, РК проводит новую линию в применении санкций против России, обещая поставить собственные экономические интересы на первое место, а также углубляет торговые связи со странами от Ирана до Китая.

Напомним, что санкции в отношении России были введены в феврале 2022 года в связи с конфликтом в Украине. В апреле того же года в МИД Казахстана сообщили, что РК не будет присоединяться к санкциям против РФ.