Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вице-премьер Жумангарин: Казахстан не поддерживает санкции, но страной для их обхода не будет

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Серик Жумангарин
Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Зампремьер-министра РК Серик Жумангарин высказался о позиции Казахстана касательно санкций в отношении России - вице-премьер дал интервью журналисту Павлу Зарубину для проекта "Москва. Кремль. Путин".

"Мы (Казахстан - прим. ред.), естественно, санкции не поддерживаем, но страной для обхода санкций не будем", - отметил Жумангарин.

Зампремьера подчеркнул, что санкционное давление на Казахстан может ударить по экономике, поэтому правительство не хочет работать в ущерб собственному производству.

"Речь идет о том, что есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали, по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда - целые моногорода, где эти производства находятся. Поэтому это очень важно", - пояснил он.

Стоит отметить, ранее, летом текущего года, Жумангарин дал интервью Bloomberg - в нем он подчеркнул, что Казахстан "не будет слепо следовать санкциям" из-за России, когда это будет касаться отечественных компаний.

По его словам, РК проводит новую линию в применении санкций против России, обещая поставить собственные экономические интересы на первое место, а также углубляет торговые связи со странами от Ирана до Китая.

Напомним, что санкции в отношении России были введены в феврале 2022 года в связи с конфликтом в Украине. В апреле того же года в МИД Казахстана сообщили, что РК не будет присоединяться к санкциям против РФ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2194839-zhumangarin-kazahstan-ne-podderzhivaet-sankcii-no-stranoy-dlya-ih-obhoda-ne-budet/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie