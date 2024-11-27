Токаев: Саммит ОДКБ в Астане укрепит региональную безопасность и стабильность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье для российского издания "Известия" высказался о предстоящем саммите ОДКБ в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как напомнил Токаев, в этом году Казахстан председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности.

"Предстоящий саммит в Астане станет важным событием в деле укрепления региональной безопасности и стабильности. Наша страна нацелена на всестороннюю поддержку совместных усилий, направленных на мирное обеспечение коллективной безопасности и поддержание дружественных связей между государствами-участниками", – подчеркнул глава Казахстана.

Прочитать статью Токаева полностью можно здесь.

Напомним, сегодня, 27 ноября, состоится визит президента России Владимира Путина в Астану. А 28 ноября в столице Казахстана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Ранее в Службе госохраны Казахстана обратились к астанчанам из-за грядущих мероприятий. Жителей и гостей столицы предупредили об ограничениях на дорогах и полете военной авиации над городом.

Позже также стало известно, что из-за заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане некоторые учебные заведения столицы поменяют формат работы.

Добавим, как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом ОДКБ. Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.