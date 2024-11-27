Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев: Саммит ОДКБ в Астане укрепит региональную безопасность и стабильность

Опубликовано:

Флаги стран-членов ОДКБ
Флаги стран ОДКБ. Иллюстративное фото: odkb-csto.org

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье для российского издания "Известия" высказался о предстоящем саммите ОДКБ в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как напомнил Токаев, в этом году Казахстан председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности.

"Предстоящий саммит в Астане станет важным событием в деле укрепления региональной безопасности и стабильности. Наша страна нацелена на всестороннюю поддержку совместных усилий, направленных на мирное обеспечение коллективной безопасности и поддержание дружественных связей между государствами-участниками", – подчеркнул глава Казахстана.

Прочитать статью Токаева полностью можно здесь.

Напомним, сегодня, 27 ноября, состоится визит президента России Владимира Путина в Астану. А 28 ноября в столице Казахстана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Ранее в Службе госохраны Казахстана обратились к астанчанам из-за грядущих мероприятий. Жителей и гостей столицы предупредили об ограничениях на дорогах и полете военной авиации над городом.

Позже также стало известно, что из-за заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане некоторые учебные заведения столицы поменяют формат работы.

Добавим, как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом ОДКБ. Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2192928-tokaev-sammit-odkb-v-astane-ukrepit-regionalnuyu-bezopasnost-i-stabilnost/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie