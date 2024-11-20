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"У нас и так денег нет": депутат не понял, зачем в Казахстане рассматривают законопроект об Африке

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Бакытжан Базарбек
Бакытжан Базарбек. Фото: t.me/mazhilis_kz

На заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек не понял суть законопроекта, который касался Европейского банка реконструкции и развития, а также стран Африки, передает корреспондент NUR.KZ.

В мажилисе на рассмотрение казахстанских депутатов был вынесен закон РК "О ратификации поправок в статью 1 соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки, к югу от Сахары и Ирака".

Депутат Бакытжан Базарбек задался вопросом, почему в Казахстане рассматривают что-то касательно Африки.

"Объясните мне, юристу, одну маленькую элементарную вещь. Я открываю постановление - и задаюсь вопросом: вообще, какое отношение (к денежным операциям в/из стран Африки - прим. ред.) имеет Казахстан? Это имеет отношение к операциям ЕБРР к югу от Сахары и Ирака. Коллега отвечает (мне - прим. ред.), что это даст экономические перспективы.

То есть Казахстан хочет в Африку вкладывать деньги или у Африки хочет взаймы деньги взять? Первое отпадает: у нас и так денег нет. То есть Африка будет нас финансировать что ли, не могу понять?" - задался вопросом депутат.

Глава Минфина Мади Такиев ответил, что Казахстан является одним из соучредителей ЕБРР, поэтому, как акционер банка и владелец доли в 0,23%, должен ратифицировать этот договор, как и другие страны. Так ЕБРР, по его словам, мог бы дальше расширять свои полномочия в мире.

"Мы же акционеры, это же всем понятно. Мы же должны дать согласие", - пояснил председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), как сообщается на официальном сайте, был учрежден в 1991 году. Акционерами ЕБРР являются 72 страны, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. Избранным президентoм является Одиль Рено-Бассо, вступившая в должность в 2020 году.

Напомним, сегодня на заседании мажилиса депутат Татьяна Савельева сообщила, что заем международного банка реконструкции и развития предоставляется РК на сумму 84,9 млрд иен (около 271 млрд тенге) со сроком погашения 11 лет.

До этого мы писали, что Казахстан займет 105 млрд иен у азиатских банков из-за дефицита бюджета - в мажилисе рассмотрели два законопроекта о займах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2189975-u-nas-i-tak-deneg-net-deputat-ne-ponyal-zachem-v-kazahstane-rassmatrivayut-zakonoproekt-ob-afrike/

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