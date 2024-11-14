Бектенов встретился с главой "Росатома"

Олжас Бектенов провел встречу с Генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства РК.

Обсуждены вопросы сотрудничества в сферах атомной энергетики, квантовых технологий, цифровизации, а также обмена компетенциями и технологиями, развития кадрового потенциала.

Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся современных технологий в указанных сферах. Также отмечены вопросы взаимодействия экспертов различных стран, нацеленных на дальнейшее развитие отраслей.

По информации официального сайта компании, государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику.

На разной стадии реализации находятся 39 энергоблоков АЭС (включая шесть блоков малой мощности) в 10 странах.

В сферу деятельности "Росатома" входит также производство неядерной продукции, логистика и развитие Северного морского пути, реализация экологических проектов.

Госкорпорация объединяет более 450 предприятий и организаций, в которых работают около 400 тысяч человек.