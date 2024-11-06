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Министр обороны Франции провел Токаева в аэропорту Парижа

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев во Франции
Касым-Жомарт Токаев во Франции. Фото: t.me/aqorda_resmi

Завершился государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию. В аэропорту его провел глава Минобороны страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В парижском аэропорту Орли состоялась официальная церемония проводов Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

На летном поле был выстроен почетный караул, прозвучали гимны Казахстана и Франции.

Главу нашего государства проводили министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и другие официальные лица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2183507-ministr-oborony-francii-provel-tokaeva-v-aeroportu-parizha/

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